В Госдуме вынесли предложение о запрете рекламы на спортивные ставки

Заместитель председателя думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев собирается представить законодательную инициативу, касающуюся рекламы спортивных ставок.
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