Ночной обзор: проверка цифровых активов, рост самозанятых несовершеннолетних, приближение астероида

Президент России Владимир Путин дал поручения по проверке цифровых активов и цифровой валюты. Соответствующий указ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» опубликован на портале правовой информации, сообщает РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин дал поручения по проверке цифровых активов и цифровой валюты. Соответствующий указ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» опубликован на портале правовой информации, сообщает РИА «Новости».
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