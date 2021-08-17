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Ночной обзор: проверка цифровых активов, рост самозанятых несовершеннолетних, приближение астероида

Ночной обзор: проверка цифровых активов, рост самозанятых несовершеннолетних, приближение астероида

Президент России Владимир Путин дал поручения по проверке цифровых активов и цифровой валюты. Соответствующий указ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» опубликован на портале правовой информации, сообщает РИА «Новости».

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