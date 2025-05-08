Доказательства прошлого: археологи нашли факты, подтверждающие место захоронения Иисуса Христа Ольга БезродняяНедавние археологические раскопки, проведенные учеными из римского Университета Сапиенца, предоставили новые свидетельства о захоронении Иисуса Христа на территории хума Гроба Господня в Иерусалиме.
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