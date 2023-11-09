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Хакеры взломали сайты БЖФ Банка, ВБРР и Фора-Банка

Хакеры взломали сайты БЖФ Банка, ВБРР и Фора-Банка

Сразу три российских банка сообщили о том, что их сайты подверглись хакерской атаке. Как сообщает РИА Новости, речь идет о Банке жилищного финансирования (БЖФ Банк), Всероссийском банке развития регионов (ВБРР) и Фора-Банке.

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