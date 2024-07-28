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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рома» подписала защитника «Юргордена» Даля за 4,5+1,5 млн евро

«Рома» подписала защитника «Юргордена» Даля за 4,5+1,5 млн евро

Римский клуб объявил о переходе Самюэля Даля из «Юргордена». Срок действия контракта не уточняется. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 4,5+1,5 млн евро.

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