В департаменте сообщили о старейших жителях Москвы 2026 года

Самой пожилой жительнице Москвы исполнилось 108 лет, а самому старшему мужчине - 105. Анастасия Ракова отметила, что в 2026 году ожидаемая продолжительность жизни в столице превысила 80 лет благодаря развитию медицины и технологий.
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