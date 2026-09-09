В департаменте сообщили о старейших жителях Москвы 2026 года

Самой пожилой жительнице Москвы исполнилось 108 лет, а самому старшему мужчине - 105. Анастасия Ракова отметила, что в 2026 году ожидаемая продолжительность жизни в столице превысила 80 лет благодаря развитию медицины и технологий.