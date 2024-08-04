Эксперт рассказал, как пережить магнитную бурю

От магнитных бурь страдает в основном нервная система человека, но у метеозависимых людей есть способ пережить ее с минимальными проблемами, сказал научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадим Ожередов .
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