США обсудили с Украиной дальнейшее оказание помощи

Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер рассказал, что госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, в ходе которого обсуждалось дальнейшее оказание помощи Киеву со стороны Вашингтона, сообщает ТАСС.
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