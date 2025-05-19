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Петербургский дневник

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Times: разговор Трампа и Путина понизил вероятность новых санкций против России

Тон лидера Белого дома вновь оказался «смягчающим» Журналист британского издания The Times Джордж Гриллс выразил мнение, что разговор президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина понизил вероятность введения США новых антироссийских санкций.

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