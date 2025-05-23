Министр юстиции Франции предлагает отменить наличность, потому что на нее живет преступный мир

Министр юстиции Франции предлагает отказаться от наличного расчета. По его словам, «живые» деньги трудно отследить, поэтому они позволяют спокойно существовать наркоторговцам, мошенникам, преступными сетям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии