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Министр юстиции Франции предлагает отменить наличность, потому что на нее живет преступный мир

Министр юстиции Франции предлагает отменить наличность, потому что на нее живет преступный мир

Министр юстиции Франции предлагает отказаться от наличного расчета. По его словам, «живые» деньги трудно отследить, поэтому они позволяют спокойно существовать наркоторговцам, мошенникам, преступными сетям.

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