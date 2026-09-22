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Кубок Билли Джин Кинг. 1/4 финала. Чехия – Великобритания: Носкова борется с Болтер, Бузкова победила Картал

Сборная Чехии борется со сборной Великобритании за выход в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. Кубок Билли Джин Кинг Шэньчжэнь, Китай 22 – 27 сентября 2026 Открытые корты, хард 1/4 финала Италия – Китай – 0:0 Украина – Бельгия – 0:0 Казахстан – Испания – 0:0 Чехия – Великобритания – 1:0 Мари Бузкова – Сонай Картал – 7:6(2), 4:6, 6:4 Линда Носкова – Кэти Болтер – 6:2, Каролина Мухова/ Катерина Синякова – Джоди Анна Беррейдж/ Хэрриет Дарт .

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