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Экс-премьер Израиля Беннет, бывший посредником между Россией и Украиной в начале СВО, заявил, что переговоры прервал Запад

Экс-премьер Израиля Беннет, бывший посредником между Россией и Украиной в начале СВО, заявил, что переговоры прервал Запад

Экс-руководитель израильского кабинета министров Нафтали Беннет, бывший посредником между Российской Федерацией и Украиной в начале специальной военной операции (СВО) Москвы, сделал заявление о том, что переговоры об урегулировании ситуации прервал Запад.

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