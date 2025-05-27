P. Diddy даже в тюрьме умудряется зарабатывать миллионы долларов. RadarOnline пишет, что рэпер всё это время сдаёт в аренду свой частный самолёт, а наивные путешественники тем временем даже не подозревают, кто его владелец.
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