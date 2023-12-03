Минобороны сообщило об ударе по заглубленному командному пункту ВСУ в районе Днепропетровска

Также поражен арсенал боеприпасов в Николаевской областиРоссийские войска нанесли удар по заглубленному командному пункту центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ «Восток» в районе Днепропетровска.
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