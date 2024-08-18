Эксперт по безопасности: накануне 1 сентября аферисты идут на уловки со скидками

Многие мошенники активизируются накануне 1 сентября. Каких схем от злоумышленников можно ожидать перед Днем знаний, рассказал начальник отдела по информационной безопасности компании "Код Безопасности" Алексей Коробченко в беседе с "Известиями".
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