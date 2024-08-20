© Danish DefenceВчера 149 прочитали Появляется все больше доказательств того, что за подрывом "Северных потоков" стояла Украина, пишет The Spectator.
Украину обвинили во взрыве "Северных потоков". США якобы "не смогли" его предотвратить. Проведенное расследование сулит еще больше разоблачений
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну то что США, англосаксы с жидомасонами и т.д. принимали участие в теракте по Северным потокам нет ни какого сомнения и не подлежит даже обсуждению и сомнению. Хохлостан на сегодня становится мировой помойкой всех грехов, бед, провалов, войн терактов и т.д. Что можно взять с банкрота как политического, так и экономического, военного и т.д. Теперь под прикрытием хохлостана Запада, США, НАТО и т.д пойдут на все что угодно в плоть до применения ядерного оружия, грязной бомбы, бактериологического, химического оружия и т.д. виновный за все последствия уже есть и это хохлостан и непосредственно Зе, на которого все сольют и уберут как его ненужного. Его спасение это перебраться в Россию с компроматом по всем делам с США, англосаксами и жидомасонами, ЕС, НАТО и т.д. В ЕС у политиков с чиновниками разум полностью отсутствует и о последствиях они не думают. То что из них экономический труп сделали это факт, осталось только закопать поглубже, но еще они получат и последствия от применения хохлами ядерного , химического и бактериологического террора в зоне СВО или против России. Тогда из европы будет могильник, в зависимости от примененного оружия, а США, англосаксы с жидомасонами останутся чистыми и победителями от этой ситуации... Кстати и скандинавам радоваться будет тоже нечему... Это не США за океаном и не англосаксы с жидомасонами до которых может и не докатиться, а вы можете хапнуть тоже и не по детски.... Друзей надо уметь выбирать, ну не друзей а хотя бы поддерживать добрососедские отношения.... Так что еще вопрос кто пострадает больше от безумия террористического режима хохлов...
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