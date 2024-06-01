Индия наконец определилась. Моди делает выбор в пользу России, а США остается не у дел. И кто кого теперь предал?

Сегодня 143 прочитали Помните как совсем недавно Штаты с гордостью заявляли, насколько оказались эффективными санкции введенные против российской нефти? Дескать все отвернулись от России, Москва терпит колоссальные убытки, что в свою очередь разорвет российскую экономику в клочья.
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