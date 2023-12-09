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Шеф-повара ресторанов Новосибирска поделились новогодними рецептами

Шеф-повара ресторанов Новосибирска поделились новогодними рецептами

При составлении меню для праздничного стола они учитывают национальные русские традиции.Шеф-повара новосибирских ресторанов поделились своими рецептами любимых новогодних блюд, которые они делают у себя дома.

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