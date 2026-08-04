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«Зенит» – фаворит Фонбет Кубка России в сезоне-2026/27. «Краснодар» – 2-й, «Спартак» – 3-й

Букмекеры обновили котировки на итоги Фонбет Кубка России в сезоне-2026/27. Фаворитом турнира за 3.00 котируется «Зенит».

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