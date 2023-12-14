«Повесить, сжечь и развеять!»: Владимир Соловьёв предложил «наш метод» уничтожения предателей. Вы поддерживаете?

Игорь Максаков

Список нужно расширить. К предателям надо приписать всё ворьё, которое обманом себе всё стратегическое достояние советского народа присвоило за бесценок и за бугор отвезло для покупки недвижимости, личных самолётов , яхт и прочего говна, которое нужно только им, ради собственного удовлетворения того, что они такие умные, а народ быдло, которому положено десять куриных яиц в магазине за сто двадцать рублей, не менее. Вот когда примут закон об их раскулачивании, тогда можно будет и к предателям отнести высшую меру наказания, чтобы их коснулось в первую очередь