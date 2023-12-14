В России уже много лет действует мораторий на смертную казнь, навязанный толерантным Западом в те времена, когда шло великое насаждение «человеческих ценностей» в нашей стране.
«Повесить, сжечь и развеять!»: Владимир Соловьёв предложил «наш метод» уничтожения предателей. Вы поддерживаете?
Комментарии
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Игорь Максаков
Список нужно расширить. К предателям надо приписать всё ворьё, которое обманом себе всё стратегическое достояние советского народа присвоило за бесценок и за бугор отвезло для покупки недвижимости, личных самолётов , яхт и прочего говна, которое нужно только им, ради собственного удовлетворения того, что они такие умные, а народ быдло, которому положено десять куриных яиц в магазине за сто двадцать рублей, не менее. Вот когда примут закон об их раскулачивании, тогда можно будет и к предателям отнести высшую меру наказания, чтобы их коснулось в первую очередь
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15 час.
Сергей Евдокимов
Однозначно надо возвращать смертную казнь в России . Времена трудные, отъявленные головорезы и предатели , преступники , убийцы не боятся потерять жизнь и совершают свои черные дела вновь и вновь.
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13 час.
VG
Vasily Golov
В.Р.Соловьев предлагает снова процедуру задержания,поиск доказательной базы,получение добро от прокуратуры,суд и далее приговор.При задержании с поличным нельзя применить оружие на поражение?Как раньше говорили,был бы человек,статью найдем.Или у ФСБ,Росгвардии,полиции нет оружия или патронов?Нет попыток оказать сопротивление,бегства?Шкафы с папками доказательств и нет суда.Партизанщина на территории России действует,на территории Украины нет такого метода борьбы с противником.Горят военкоматы,горят релейные шкафы на РЖД,убивают неугодных.Этого мало?
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12 час.
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