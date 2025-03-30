Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с праздником Ураза-байрам

Дорогие друзья! Искренне поздравляю всех мусульман, проживающих в Нижегородской области, с праздником Ураза-байрам! Для последователей ислама этот праздник символизирует духовное обновление и стремление стать лучше.
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