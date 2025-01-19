Хрущевки — самое распространенное жилье во многих городах. Например, в Волгограде их 35% от общего количества домов.
Хрущевка? Да ладно! Смотрите, что люди сделали с кухнями — 10 фото
Комментарии
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Татьяна Гладкова
если это хрущёвка, то сейчас пугают жильцов, сделавших панорамные окна, штрафами и возвратами в прежнее состояния окон...... Надеюсь, пугают,...
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14 час.
АК
Александр Кутуев
Ни хрена себе "хрущёвки"! Там все перегородки сломали? Из "двушки" "однушку" сделали? Откуда такие комнаты метров по 20, как минимум?
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12 час.
Lora Некрасова
Не понравилось. Слишком много лишних вещей, перегружено картинами и постерами. Смешанная мебель разной фактуры. Всё это вызывает эмоциональный шум и разброд.
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9 час.
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