Хрущевка? Да ладно! Смотрите, что люди сделали с кухнями — 10 фото

Татьяна Гладкова если это хрущёвка, то сейчас пугают жильцов, сделавших панорамные окна, штрафами и возвратами в прежнее состояния окон...... Надеюсь, пугают,...

АК Александр Кутуев Ни хрена себе "хрущёвки"! Там все перегородки сломали? Из "двушки" "однушку" сделали? Откуда такие комнаты метров по 20, как минимум?