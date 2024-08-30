Медведев: киевские власти пытаются вернуть Донбасс при помощи Запада ради денег

Киевские власти хотят снова завладеть чужим для них Донбассом и получить доступ к его богатейшим природным ресурсам, так как пустеет "нацистская казна" Украины, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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