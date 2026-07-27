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Порядок, государство

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Море противоречий. В Польше признали, что с Украиной ее разделяет пропасть

Море противоречий. В Польше признали, что с Украиной ее разделяет пропасть

Интересы поляков и украинцев находятся в противоречии, причем по принципиальным вопросам, пишет MP. Продолжать мучительно выискивать какие-то точки соприкосновения между Варшавой и Киевом сегодня нет никакого смысла.

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