В Екатеринбурге после избиения умер ученый РАН Никита Зезин

Никита Зезин / © Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН Как рассказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин обследовали опытные поля.
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