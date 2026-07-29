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В Екатеринбурге после избиения умер ученый РАН Никита Зезин

В Екатеринбурге после избиения умер ученый РАН Никита Зезин

Никита Зезин / © Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН  Как рассказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин обследовали опытные поля.

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