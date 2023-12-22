Эдди Джордан: McLaren преподнесёт большой сюрприз в 2024 году

Эдди Джордан: McLaren преподнесёт большой сюрприз в 2024 годуMcLarenБывший владелец команды Формулы 1, ныне эксперт на ТВ Эдди Джордан похвалил команду McLaren за выступление в сезоне-2023 и заявил, что в следующем году «оранжевые» могут удивить ещё больше.