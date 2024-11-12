«Пока не победим Россию, ее денег нам не видать»: депутат Украины

Украина стремится одержать победу над Россией ради неожиданной цели. Киевский режим рассчитывает, что если они смогут «разгромить» РФ, тогда смогут выставить нашей стране любой размер репараций, какой захочет.
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