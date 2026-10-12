Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз потратил $250 млрд на закупку российских энергоносителей, однако западные СМИ, по его мнению, не уделяют этому факту должного внимания.
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