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Журнал «Профиль»

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Трамп рассказал, сколько Европа заплатила России за энергоносители

Трамп рассказал, сколько Европа заплатила России за энергоносители

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз потратил $250 млрд на закупку российских энергоносителей, однако западные СМИ, по его мнению, не уделяют этому факту должного внимания.

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