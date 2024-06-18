Жан-Пьер назвала «дешевыми фейками» видео со странно ведущим себя Байденом

Ваша Светлость

Это не "дешевые фейки", а очень дорогие, так обработать деда-седуксена задешево не получится! Издеваются над престарелым старичком.:))) А он-то может и хороший, вот только ссытся под себя и ходит подпрыгивает, да сыночек наркоша, а кем ему еще быть если не Президентом США? Он же старенький, ничего другого не умеет, только президентить!:)))