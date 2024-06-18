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Жан-Пьер назвала «дешевыми фейками» видео со странно ведущим себя Байденом

Жан-Пьер назвала «дешевыми фейками» видео со странно ведущим себя Байденом

Видео с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, на которых глава государства странно ведет себя и застывает на публике, являются всего лишь «дешевыми фейками».

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Комментарии
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Ваша Светлость
Это не &quot;дешевые фейки&quot;, а очень дорогие, так обработать деда-седуксена задешево не получится! Издеваются над престарелым старичком.:))) А он-то может и хороший, вот только ссытся под себя и ходит подпрыгивает, да сыночек наркоша, а кем ему еще быть если не Президентом США? Он же старенький, ничего другого не умеет, только президентить!:)))
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