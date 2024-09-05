На Головинском шоссе вводятся ограничения движения

Ограничения движения транспорта вводятся в Головинском районе. Как сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, с 9 сентября до 26 ноября на участке Головинского шоссе будут недоступны для движения 2 полосы.