Головинские вести
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Головинские вести

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На Головинском шоссе вводятся ограничения движения

Ограничения движения транспорта вводятся в Головинском районе. Как сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, с 9 сентября до 26 ноября на участке Головинского шоссе будут недоступны для движения 2 полосы.

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