Новый король: роль Киркорова отдали звезде сериала «Слово пацана»

Стало известно, кем певца заменили в новогодней комедии. Филипп Киркоров Bulkin Sergey/news.ru/Global Look PressВряд ли Филипп Киркоров мог предположить, чем обернется его участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой.
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