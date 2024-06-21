Боевые самолёты Су-34 при помощи авиационных бомб ударили по бронетехнике Вооружённых сил киевского режима на участке линии боевого соприкосновения, на котором ведут сражения отряды группы Армии Российской Федерации «Центр».
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