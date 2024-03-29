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Не только о футболе

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  • Лена Мисько
    Она снова здесь, снова с нами и снова готова нас радовать. Ушёл Ивич, приехал Мусаев, и Галицкий поехал кукухой. Коро...ТОТО. РПЛ-2023/24...
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    Л2 – 3 - 5000 ; С2 – нет – 2500; СА – 0:2; СБ – Сергеев, если его конечно выпустят Л3 – 1 - 5000 ; С3 – нет – 2500; С...ТОТО. РПЛ-2023/24...
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«Динамо» против Карпина, а Мусаев против «Локомотива». Клубы РПЛ врываются в развязку сезона

«Динамо» против Карпина, а Мусаев против «Локомотива». Клубы РПЛ врываются в развязку сезона

У многих лидеров сложные матчи. «Динамо» — «Ростов» - Тренер москвичей Личка не проигрывал в РПЛ с конца сентября, в одиннадцати турах подряд.

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Комментарии
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Максим Комаров
Сыграйте свою игру против Зенита в кубке Посмотрите на прогресс Абаскаля
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3 час.
Лена Мисько
на 94 минуте Карпин нарвался на желтую карточку! Кукуяна утомило поведение главного тренера «Ростова».
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3 час.
Лена Мисько
Пятница, вечер, Матч ТВ. Потрясающая новость, которая сильно поднимет настроение, даже модный бьюти-блогер смеется, как Джигурда. Абаскаль (!) дал указание (!) искать вратаря (!) на следующий сезон (!) Зимой был пустой слух про Помазуна, и сохраняется интерес к Агкацеву. Тут выдумывают инсайд на ровном месте. Займитесь делом - спасайте «Динамо»!
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3 час.

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