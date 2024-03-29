У многих лидеров сложные матчи. «Динамо» — «Ростов» - Тренер москвичей Личка не проигрывал в РПЛ с конца сентября, в одиннадцати турах подряд.
«Динамо» против Карпина, а Мусаев против «Локомотива». Клубы РПЛ врываются в развязку сезона
Комментарии
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Максим Комаров
Сыграйте свою игру против Зенита в кубке Посмотрите на прогресс Абаскаля
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3 час.
Лена Мисько
на 94 минуте Карпин нарвался на желтую карточку! Кукуяна утомило поведение главного тренера «Ростова».
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3 час.
Лена Мисько
Пятница, вечер, Матч ТВ. Потрясающая новость, которая сильно поднимет настроение, даже модный бьюти-блогер смеется, как Джигурда. Абаскаль (!) дал указание (!) искать вратаря (!) на следующий сезон (!) Зимой был пустой слух про Помазуна, и сохраняется интерес к Агкацеву. Тут выдумывают инсайд на ровном месте. Займитесь делом - спасайте «Динамо»!
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3 час.
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