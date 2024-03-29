«Динамо» против Карпина, а Мусаев против «Локомотива». Клубы РПЛ врываются в развязку сезона

Сыграйте свою игру против Зенита в кубке Посмотрите на прогресс Абаскаля

Лена Мисько

Пятница, вечер, Матч ТВ. Потрясающая новость, которая сильно поднимет настроение, даже модный бьюти-блогер смеется, как Джигурда. Абаскаль (!) дал указание (!) искать вратаря (!) на следующий сезон (!) Зимой был пустой слух про Помазуна, и сохраняется интерес к Агкацеву. Тут выдумывают инсайд на ровном месте. Займитесь делом - спасайте «Динамо»!