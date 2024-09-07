Эксперт из США объяснил, почему Хантер Байден признал свою вину

Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер пошел на сделку и признал свою вину по делу о налоговых нарушениях, так как доказательства против него были неоспоримыми, а также чтобы не проводить свою семью «через парад унижений и оскорблений», рассказал в беседе со «Звездой» профессор истории и директор Института ядерных исследований в Американском университете Питер Кузник.
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