Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт из США объяснил, почему Хантер Байден признал свою вину

Эксперт из США объяснил, почему Хантер Байден признал свою вину

Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер пошел на сделку и признал свою вину по делу о налоговых нарушениях, так как доказательства против него были неоспоримыми, а также чтобы не проводить свою семью «через парад унижений и оскорблений», рассказал в беседе со «Звездой» профессор истории и директор Института ядерных исследований в Американском университете Питер Кузник.

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