Armed Man Named 'Jeanine' Arrested At Trump's California Golf Course Ahead Of President's Visit Authored by Kimberley Hayek via The Epoch Times, A California man carrying ammunition and with a gun in his car was arrested Sunday at President Donald Trump’s Los Angeles-area golf course after authorities say he was observed walking through the grounds, taking photographs as well as video, and appearing to monitor security preparations two days before a scheduled fundraiser there that will feature the president.
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