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Armed Man Named 'Jeanine' Arrested At Trump's California Golf Course Ahead Of President's Visit

Armed Man Named 'Jeanine' Arrested At Trump's California Golf Course Ahead Of President's Visit

Armed Man Named 'Jeanine' Arrested At Trump's California Golf Course Ahead Of President's Visit Authored by Kimberley Hayek via The Epoch Times, A California man carrying ammunition and with a gun in his car was arrested Sunday at President Donald Trump’s Los Angeles-area golf course after authorities say he was observed walking through the grounds, taking photographs as well as video, and appearing to monitor security preparations two days before a scheduled fundraiser there that will feature the president.

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