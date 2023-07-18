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МО Сирии: двое сирийских военных ранены при атаке Израиля на окрестности Дамаска

МО Сирии: двое сирийских военных ранены при атаке Израиля на окрестности Дамаска

Министерство обороны Сирийской Арабской Республики (САР) сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили большинство израильских ракет, которые были выпущены по объектам в окрестностях Дамаска, двое сирийских военных получили ранения.

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