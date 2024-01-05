РБК: пользователи онлайн-кинотеатров столкнулись с новыми уловками мошенников

Пользователи онлайн-кинотеатров сообщили о новом виде мошенничества, когда во время оформления промоподписки на скидочных сайтах их перенаправляют на порталы «курсов в сфере инфобизнеса», например, по работе с криптовалютой.
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