"Кто ответит за гибель людей на пляже"? После звонка из Пентагона Поплавская задала ключевой вопрос

После состоявшегося по инициативе американской стороны телефонного разговора между министром обороны России и главой Пентагона, Яна Поплавская задал ключевой вопрос: "Кто ответит за гибель людей на пляже"?Накануне стало известно, что между министром обороны России Андреем Белоусовым и главой Пентагона Ллойдом Остином состоялся телефонный разговор.