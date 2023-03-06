В Туле будут производить не только самовары, но и медицинское оборудование Компания «Сондер» построит в Тульской области комплекс по разработке и производству медицинского диагностического оборудования: УЗИ-сканеров, компьютерной и магнитно-резонансной томографии (МРТ), искусственной вентиляции легких (ИВЛ), маммографического и рентгенологического оборудования.
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