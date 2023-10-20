Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Погоня на скорости 200 км/ч по КАДу с 36 выстрелами и наезд на двух инспекторов обошлись студенту Горного университета в 15 тысяч рублей штрафа

Погоня на скорости 200 км/ч по КАДу с 36 выстрелами и наезд на двух инспекторов обошлись студенту Горного университета в 15 тысяч рублей штрафа

Погоня на скорости 200 км/ч по КАДу с 36 выстрелами и наезд на двух инспекторов обошлись студенту Горного университета в 15 тысяч рублей штрафа «Мегаполис» поинтересовался результатами расследования уголовного дела в отношении 19-летнего водителя «БМВ», который в конце февраля заставил дорожных полицейских гоняться за собой по городским и областным магистралям, стрелять и лечить ссадины с кровоподтеками.

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Комментарии
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Р
Роман
И это личный контроль Бастрыкина???Позор!!!
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3 час.
C Д
Придется вилы брать
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2 час.
ША
Широков Александр Аркадьевич
Не туда стрляли В голову надо было
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1 час.

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