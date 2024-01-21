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Спасатели обнаружили разбившийся в Афганистане самолет. Кто летел на воздушном судне

Спасатели обнаружили разбившийся в Афганистане самолет. Кто летел на воздушном судне

В самолёте летели четыре члена экипажа и супружеская пара из города Волгодонска Ростовской области.Самолёт гражданской авиации направлялся в Москву через Ташкент, выполняя чартерный санитарный рейс по маршруту Ташкент — Жуковский.

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