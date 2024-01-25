Парфенчиков уничтожит ОМК с помощью 500-миллионной налоговой удавки?

В конце прошлой недели, 19 января, руководитель Карельского управления Федеральной налоговой службы Инна Кравченко собрала журналистов государственных СМИ, чтобы объявить о том, что Олонецкому молочному комбинату направлен итоговый акт после нашумевшей налоговой проверки, которая затянулась на ….