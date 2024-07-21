Трамп появился без повязки на ухе, ставшей символом его поддержки, на митинге своих сторонников в Мичигане

Бывший президент США Дональд Трамп появился на первом после покушения митинге своих сторонников в Мичигане без белой повязки на правом ухе, которая стала символом его поддержки после покушения.
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