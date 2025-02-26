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Какую пенсию считать достойной? Русские сделали свой выбор. Скромный

Какую пенсию считать достойной? Русские сделали свой выбор. Скромный

Недавний опрос показал, что достойной граждане России считают довольно скромную пенсию — 50 тысяч рублей.

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