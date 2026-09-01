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Россия возвращается к самолету 40-х годов

Россия возвращается к самолету 40-х годов

Минпромторг готов с 2027 года начать поставки обновленных самолетов Ан-2 со старым двигателем, а с 2028-го — машин с российским ВК-800, заявил вице-премьер Юрий Трутнев.

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