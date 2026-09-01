Россия возвращается к самолету 40-х годов

Минпромторг готов с 2027 года начать поставки обновленных самолетов Ан-2 со старым двигателем, а с 2028-го — машин с российским ВК-800, заявил вице-премьер Юрий Трутнев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АХ Пенсионерам грозя...
- ЗЖ Хазин назвал глав...
- Центробанк вернул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым