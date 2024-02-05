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Репке: Солдаты ВСУ опасаются нового приказа начать наступление

Репке: Солдаты ВСУ опасаются нового приказа начать наступление

Личный состав Вооруженных сил Украины опасаются потенциального приказа начать новое наступление, так как подобные маневры заранее обречены на провал, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети Х.

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