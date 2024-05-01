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«Авангард» объявил об уходе Спунера, Жафярова, Телегина, Киселевича и Рыкова

«В связи с истечением срока контракта нашу команду покидают: защитники Богдан Киселевич и Егор Рыков, нападающие Иван Телегин, Райан Спунер и Дамир Жафяров.

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