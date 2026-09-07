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«Вопиющий факт укрывательства»: Хабиров потребовал уволить директора гимназии, где ученик ранил ножом одноклассника

«Вопиющий факт укрывательства»: Хабиров потребовал уволить директора гимназии, где ученик ранил ножом одноклассника

УФА, 7 августа, ФедералПресс. Глава Башкирии Радий Хабиров жестко раскритиковал руководство гимназии и районных чиновников за сокрытие многолетней травли, которая.

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