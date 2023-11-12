Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

А мы что то можем сделать?

Леонид Руси

Зеля ворует и окружение ворует... народные гроши... Поэтому они и посылают лохов на фронт... А Зеля играет оптимизм и уверенность... а ночью сворачивается калачиком, большой палец заталкивает в кулачёк... и трясётся от страха...