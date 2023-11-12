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Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

Автор: Сергей Миркин  В американском издании Time вышла большая статья о Владимире Зеленском. В публикации вырисовывается нелицеприятный образ украинского лидера.

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Комментарии
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Наталья Волкова
А мы что то можем сделать?
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9 час.
Леонид Руси
Зеля ворует и окружение ворует... народные гроши... Поэтому они и посылают лохов на фронт... А Зеля играет оптимизм и уверенность... а ночью сворачивается калачиком, большой палец заталкивает в кулачёк... и трясётся от страха...
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7 час.
brigadier21 Snytsarienko
Надо наградить Зеленмана медалью за подрыв экономической безопасности США и проведение в жизнь репутационных потерь
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6 час.

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