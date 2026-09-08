📹❗️Подразделения «Ансар Аллах» опубликовали видеоматериалы ракетного удара по конвою с вооружением и боеприпасами, прибывшему из Саудовской Аравии на базу просаудовских сил в районе погранперехода Аль-Вадия.
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